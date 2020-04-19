شخصيات عربية: الإجراءات الاقتصادية القسرية على سورية تناقض المفاهيم والشرائع الدولية والانسانية

عمان-سانا

استنكر رئيس الفعاليات الوطنية الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 الشيخ سلمان عنتير الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من الولايات المتحدة وحلفائها على سورية مؤكداً أنها جريمة ضد الإنسانية وينبغي رفعها ومعاقبة مرتكبيها.

وقال عنتير في تصريح أدلى به لمراسل سانا في عمان أن “من يعاقب ويحاصر شعباً في وضع جائحة مثل كورونا يقع في خانة الإجرام الدولي ضد الإنسانية والقتل الجماعي لشعب آمن مسالم” مطالباً برفع هذه الإجراءات والحصار العدواني والمناقض لكل المفاهيم والشرائع الدولية والإنسانية.

من جهته أدان مجلي نصراوين الرئيس السابق للجنة التنفيذية لتجمع إعلاميين ومثقفين أردنيين من أجل سورية المقاومة “إسناد” في تصريح مماثل الحصار المفروض على سورية من قبل الولايات المتحدة وأتباعها مؤكداً أن استمراره يعبر عن عقلية فاشية وشريرة بعيدة كل البعد عن السلوك الحضاري والمشاعر الإنسانية.

وقال نصراوين إنه في الوقت الذي تتداعى فيه الدول لتوحيد جهودها وتنسيق فعالياتها لمواجهة الخطر الداهم المتمثل بفيروس كورونا ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية والتابعون لها يفرضون حصاراً كريهاً على سورية مطالباً الشرفاء في العالم والوطنيين والتقدميين في الوطن العربي برفع الصوت عالياً لرفع الحصار عن سورية وشعبها.

بدوره أكد الدكتور هشام الغصيب رئيس الجمعية الفلسفية السابق في الأردن أن الحصار المفروض على سورية هو عدوان لا يقل شناعة عن الحرب المباشرة داعياً إلى الوقوف بجانب سورية قلب العروبة النابض منوهاً بصمودها بمواجهة قوى الهيمنة والإرهاب والحصار.

من ناحيته طالب رئيس المنتدى العربي في الأردن فايز الشخاترة المنظمات الدولية وكل أحرار العالم بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحصار عن سورية لتتمكن من حماية شعبها من خطر انتشار فيروس كورونا موضحاً أن واشنطن تمارس أقصى أشكال الغطرسة والعدوان وتفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية التي لا تستند إلى أي أساس شرعي أو أخلاقي.