مبادرتان لتوزيع الخضار بطرطوس والكمامات بالسويداء

طرطوس-السويداء-سانا

أطلق أهالي قرية مجدلون البحر بريف طرطوس اليوم مبادرة لتقديم كميات مجانية من الخضار المنتجة في القرية للأسر التي تضررت أعمالها جراء الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في قطاع بلدية جديدة الجرد بريف بانياس.

وبين باسل ميهوب أحد أبناء القرية في تصريح لمراسلة أنه تم اليوم تسيير سيارة شاحنة محملة بالخضار مقدمة إلى بلدية جديدة الجرد موضحاً أن السيارة تضم 800 كيلو بندورة و400 كيلو باذنجان و100 كيلو كوسا.

بدوره رئيس مجلس بلدية جديدة الجرد حسن سلوم أكد أنه تم اليوم استلام سيارة الخضار وتوزيعها على 190 أسرة في قرى خربة السنديانة ومزرعتها ووادي الخربة ونحل الجرد موضحاً أنه تم استهداف الأسر التي تضررت أعمالها نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس.

من جهة أخرى نظمت جمعية أصدقاء البيئة بالسويداء مبادرة لتوزيع كمامات وقفازات وعبوات كحول طبي لعناصر فوج الإطفاء وعمال النظافة وشرطة المرور بمدينة السويداء.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس تركي أبو صعب أن المبادرة جاءت دعماً لمن يستمر بعمله في هذه الظروف الصعبة في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا وتأكيداً على ضرورة مشاركة المجتمع الأهلي ومؤازرته للمؤسسات التي تعمل في هذه المرحلة.