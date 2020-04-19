وحدة إنتاجية جديدة لشركة وسيم بالقرداحة تؤمن أكثر من مئة فرصة عمل

اللاذقية-سانا

تؤمن الوحدة الإنتاجية الجديدة التابعة للشركة السورية للألبسة الجاهزة “وسيم” في مدينة القرداحة بريف اللاذقية أكثر من مئة فرصة عمل وهي قابلة للتوسيع لتشغيل أبناء وذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.

الوحدة التي وضعت بالخدمة مؤخراً هي الثالثة في محافظة اللاذقية حيث أوضح مدير الشركة المهندس هيثم زاهر في تصريح لسانا أن افتتاحها يأتي ضمن خطة زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص عمل لذوي الشهداء حيث تم رفدها بأكثر من آلة خياطة على أن تتوسع بالتعاون مع بعض الجهات الداعمة.

وأشار زاهر إلى أن الوحدة الجديدة توسع قاعدة الإنتاج الصناعي وتحقق ريعية اقتصادية حيث تؤمن الكثير من احتياجات الجهات العامة من الألبسة الجاهزة العمالية والعسكرية والشراشف معرباً عن أمله بتعميم هذه التجربة على كامل مساحة الريف السوري لتستوعب أكبر عدد ممكن من أبناء وذوي الشهداء.

بدوره بين المهندس علي القوزي رئيس مجلس مدينة القرداحة بأنه تم العمل على تأهيل المبنى في المدينة ليصبح وحدة إنتاجية خاصة بالأعمال النسيجية والألبسة والكمامات.. مع العمل على التوسع الأفقي لهذه الوحدة لتستوعب أكبر عدد ممكن من ذوي الشهداء والجرحى.

وعبرت بعض العاملات من ذوي الشهداء عن سعادتهن بافتتاح الوحدة نظراً لدورها في تحسين الوضع المعيشي لأسرهن وضمن بيئة عمل تناسب ظروفهن من حيث قربها على أماكن سكنهن حيث نوهت لميس عيسى بهذا العمل وعبرت عن امتنانها لمن فكر ومن ساهم بتأمين فرصة عمل لذوي الشهداء مؤكدة أنهن سيبذلن كل جهد لتقديم أفضل عمل وأعلى إنتاج.

بدورها قالت سناء إبراهيم أنها تقدمت مع زميلاتها للعمل حيث يتم تدريبهن حالياً على العمل في الوحدة مؤكدة أنها فرصة جيدة تساعد أي أسرة على العيش الكريم وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة فيما أعربت ريما أبو نظام عن سعادتها بمنحها فرصة عمل جيدة لتعيل أسرتها وتكون قريبة منها في الوقت نفسه.

فاطمة ناصر