بيع وتوزيع نحو 60 ألف غرسة حراجية بحماة

حماة-سانا

وصل عدد الغراس الحراجية التي وزعتها وباعتها مديرية زراعة حماة منذ بداية الموسم الحالي ولغاية تاريخه إلى نحو 60 ألف غرسة متنوعة.

وأوضح رئيس قسم الحراج بالمديرية المهندس عبد المعين صطيف في تصريح لمراسل سانا أن الغراس المبيعة بلغت 37984 غرسة للقطاعين العام والخاص بينما تم توزيع 21120 غرسة مجاناً منها نحو 2150 غرسة تم توزيعها على الدوائر الحكومية بمناسبة عيد الشجرة.

ولفت إلى أن المديرية تواصل خطتها الإنتاجية للموسم الحالي حيث بلغ عدد الغراس المنتجة لغاية تاريخه في مشتى حراج حماة 73 ألف غرسة من أصل الخطة المقررة للعام الجاري والبالغة 500 ألف غرسة.

وكانت مديرية زراعة حماة أنتجت خلال العام الماضي 500 ألف غرسة حراجية متنوعة.