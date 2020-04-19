محللان روسيان: استمرار فرض الإجراءات الاقتصادية على سورية غير أخلاقي

موسكو-سانا

انتقد المحلل السياسي رئيس الجمعية الروسية للصداقة والتعاون مع البلدان العربية فيتشسلاف ماتوزوف استمرار فرض الاجراءات الاقتصادية القسرية الغربية احادية الجانب على سورية في ظل انتشار فيروس كورونا واصفاً ذلك بأنه “غير إنساني وغير مفهوم”.

وبين ماتوزوف في حديث لمراسل سانا في موسكو اليوم أن وباء فيروس كورونا فضح الدول الغربية بشكل واضح وعراها تماما لتظهر بصورتها الحقيقية اللاإنسانية داعياً إلى توحيد جهود جميع الدول لمكافحة هذا الفيروس والتعاون لمصلحة الإنسانية جمعاء ووضع المسائل الإنسانية في مقدمة الأولويات.

ولفت ماتوزوف إلى موقف الشعب الروسي الذي يعلن تضامنه مع سورية في هذه الظروف الصعبة وضد الإجراءات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية المتحالفة معها على الشعب السوري وعلى أي دولة أخرى ترفض السير في ركاب السياسة الأمريكية.

بدوره أكد نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس مساعد نائب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أندريه باكلانوف في حديث مماثل أنه يتوجب على جميع البلدان والمنظمات الدولية التضامن والتعاون في ظروف الأزمات الصحية العالمية الشاملة مثل جائحة كورونا والعمل على تقديم المساعدة للبلدان الأخرى، مشدداً على أن الإجراءات الأحادية غير الشرعية المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على سورية غير إنسانية وغير أخلاقية.

وأعرب باكلانوف عن الأسف لعدم تأييد الولايات المتحدة للمبادرة الروسية حول ضرورة رفع الإجراءات الجائرة أحادية الجانب المفروضة على بعض الدول المتخذة دون الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي في ظل انتشار فيروس كورونا دون تقديم أي مبررات لمثل هذا الموقف المتحيز مشيراً إلى أن موسكو تمد بالمقابل يد المساعدة للشعب السوري وتنظر في أشكال جديدة للاستمرار في التعاون مع سورية في هذه الظروف.