القنيطرة-سانا

بهدف تحسين الواقع الخدمي نفذت محافظة القنيطرة حملة لترحيل الأنقاض والقمامة في تجمع حجيرة للنازحين بريف دمشق وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح حسين إسحاق نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة في تصريح لسانا أن الحملة تهدف إلى تحسين واقع الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وخاصة في الظروف الراهنة والإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد مشيراً إلى أنه تم تكثيف أعمال النظافة وترحيل القمامة بشكل يومي ومتابعة عمليات التعقيم وترحيل الردميات والأنقاض في التجمع واستمرار تقديم الخدمات الأساسية ومتابعة الإجراءات المناسبة لضمان عدم استغلال الظروف في احتكار المواد ورفع الأسعار.