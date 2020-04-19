بكلفة 90 مليون ليرة وضع مشروع مياه بيلة بريف طرطوس بالاستثمار

طرطوس-سانا

بهدف تحسين الواقع المائي في ريف محافظة طرطوس وتأمين مصادر مائية داعمة ورديفة للمصادر الحالية وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة طرطوس اليوم مشروع مياه بيلة بالاستثمار بكلفة إجمالية بلغت 90 مليون ليرة سورية.

وتضمن المشروع تركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية اضافة لبئر ارتوازي وربطه بالشبكة العامة للكهرباء .

وبين مدير عام المؤسسة المهندس نزار جبور في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن المشروع يؤمن مياه الشرب بشكل شبه يومي لنحو 11 ألف نسمة موزعين على خمس قرى كان يتم إرواؤها كل خمسة أيام الأمر الذي يساهم بتخفيف المعاناة عن أهالي تلك القرى.

يذكر أن ورشات المؤسسة استبدلت في الأسبوع الماضي مجموعة ضخ غاطسة وكبلاً إضافيا وعددا من القساطل في مشروع مياه تركب بمنطقة صافيتا بريف طرطوس لزيادة كميات المياه التي يتم تأمينها للمواطنين في قرى /تركب والمسقس والمويسة وزبرقان والبياضة ومزرعة الباسل/.