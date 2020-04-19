أكثر من 160 ألف وفاة بفيروس كورونا حول العالم بينها نحو 100 ألف في أوروبا

عواصم-سانا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن آخر احصائياتها تشير إلى وفاة أكثر من 160 ألف شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم فيما أعلن موقع وورلد ميترز المختص بإحصاءات الفيروس أن عدد وفيات الوباء في أوروبا بات يتجاوز 100 ألف حالة.

وفي هذا السياق شهدت الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا المستجد في إسبانيا انخفاضا ملموسا في الساعات الـ 24 الماضية بتسجيل 410 وفيات جديدة.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن الحصيلة الاجمالية للوفيات بلغت حتى الآن 20453 شخصا فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة منذ أمس بأكثر من 4200 حالة جديدة ليصل إلى 195944 إصابة.

وفي إيران أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 82 ألفا و211 شخصا بعد تسجيل 1343 حالة جديدة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 5118 حالة بعد تسجيل 87 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي بلجيكا وصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5683 بزيادة 230 حالة بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 38496 إصابة بزيادة 1313 حالة.

أما في اندونيسيا فتم تسجيل 327 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6575 بينما تم تسجيل 47 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 582.

وفي ماليزيا أعلن مسؤولون في قطاع الصحة تسجيل 84 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 5389 حالة بينما تم تسجيل وفاة واحدة جديدة بسبب المرض ليصل الإجمالي إلى 89.

أما في الكويت فبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 1915 بزيادة 164 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 7 بزيادة حالة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6781.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقرير اليوم تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في لبنان ما يرفع عدد الإصابات حتى الآن إلى 673 حالة مثبتة مخبريا فيما لا يزال عدد الوفيات 21 شخصا حتى الآن.