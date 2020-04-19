إعلاميون وأكاديميون وفنانون عرب يطالبون بإنهاء الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية

عمان-بيروت-سانا

أدان نائب رئيس اللجنة التنفيذية لتجمع إعلاميين ومثقفين أردنيين من أجل سورية المقاومة إسناد جمال العلوي بشدة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل الغرب على سورية داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهائها.

وطالب العلوي في تصريح لمراسل سانا في عمان اليوم الدول العربية والدول الصديقة للوقوف إلى جانب سورية وتقديم الدعم المناسب لتمكينها من التصدي لوباء كورونا مؤكدا ثقته بأن الدولة السورية التي واجهت وحققت انتصارات مهمة على الإرهاب طوال السنوات العشر المنصرمة قادرة أيضا على مواجهة كل التحديات والظروف الصعبة التي تتعرض لها.

بدوره قال الأكاديمي عزمي منصور رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية في تصريح مماثل أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين باتوا يمثلون منتهى الوحشية والإجرام والسقوط الأخلاقي عبر إجراءاتهم القسرية ضد الشعب السوري وكذلك عبر إقحام حقدهم السياسي في المسائل الإنسانية.

وأضاف منصور إن هذه الوحشية تتجلى أيضا بموقفهم من إيران وفنزويلا وكوبا وصولا إلى قطع التزامات واشنطن المالية تجاه منظمة الصحة العالمية معتبرا أن جائحة كورونا كشفت أبشع ما في النظام الامبريالي من جشع وأنانية ووحشية.

ومن بيروت دعا الفنان اللبناني الممثل أحمد الزين إلى إنهاء الإجراءات القسرية الغربية الظالمة المفروضة على سورية من قوى إستعمارية تدعي زورا وبهتانا تمسكها بالمضامين الإنسانية والأخلاقية.

وقال الفنان الزين في تصريح خاص لمراسل سانا في بيروت اليوم إن “سورية كانت وستظل حاضنة العروبة وسنحفظ لها ما قدمته للبنان وفلسطين وجميع قضايانا المشروعة ولذلك فهي تستحق منا أن نقف معها ولا سيما في هذه الظروف حيث تواجه الإرهاب كما تواجه حاليا

وباء كورونا” مناشدا أحرار الأمة والعالم ولا سيما الفنانين العرب الذين قدمت لهم سورية كل العون والتكريم والاحترام بأن يرفعوا صوتهم لكسر هذه الإجراءات العدوانية ضد سورية.