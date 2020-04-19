أكثر من 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا وموريتانيا خالية من الوباء

عواصم-سانا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم تسجيل 48 وفاة و6060 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب الغرفة وصل العدد الإجمالي للوفيات في روسيا جراء الفيروس الى 361 حالة بينما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 42853.

عربيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 فيما سجلت سلطنة عمان 86 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة ليصبح العدد الكلي للإصابات 1266 وعدد الوفيات 6.

أما في في موريتانيا فأعلنت وزارة الصحة شفاء جميع الحالات التي كانت تعالج من الإصابة بفيروس كورونا لتصبح بذلك البلاد خالية من الوباء.

من جهتها أكدت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 596 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض إلى 6588.

وفي تايلاند أعلنت السلطات تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس بينما لم تسجل أي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية في حين سجلت وزارة الصحة الفلبينية 12 حالة وفاة و172 إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 6259.

وفي الهند أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 507 حالات بعد تسجيل 19 حالة وفاة أمس بينما وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 15712 بعد تسجيل 920 حالة جديدة.

من جانبها أعلنت زيمبابوي أن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 25 حالة بعد تسجيل حالة جديدة في العاصمة هراري.