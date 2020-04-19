مجلة أسامة تصدر عددها الجديد بصيغة الكترونية تحيي فيها الربيع وتنشر التفاؤل بين الأطفال

دمشق-سانا

تماشيا مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا أصدرت مجلة أسامة عددها الجديد بصيغة الكترونية استوحت الوانه من أجواء الربيع الجميلة لنشر التفاؤل بين الأطفال.

العدد الذي ستعاود الهيئة العامة السورية للكتاب طباعته ورقياً احتوى مجموعة من القصص منها “السمكة والأرنب” كتبتها هناء سليمان العلي ورسمتها آمنة محناية و”رحلة إلى البادية” لمها مارديني ورسمتها نسرين عمران و”شجرة متهورة” ترجمتها سلام عيد ورسمتها زبيدة الطلاع و”الفراشة وشجرة الزيتون” كتبها وجيه حسن ورسمها رامي الأشهب و”أحلام الحمال

العجوز” للدكتور طالب عمران ورسمتها آمال الدقاق و”السنجاب والدجاجة” لصبا منذر حسن ورسمها علاء ديوب.

العدد الذي يخرجه فنيا هيثم الشيخ علي احتوى أيضا العديد من السيناريوهات منها “الكواكب الثلاثة للدكتورة علياء الداية ورسمته غالية اليوسف و”مغامرات زينة وزعتر” كتبه ورسمه قحطان الطلاع “لو أنني” كتبته سريعة حديد ورسمته رنا قويدر وسيناريو “أصدقاء ومعالم 3” “خان أسعد باشا” لرامز حاج حسين والتصوير لحسام وهب و”أجمل هدية” لضحى جواد ورسمه أحمد حاج أحمد.

وجاء في العدد قصيدة بعنوان “حديث الماء” للشاعر إبراهيم عباس ياسين رسمتها ضحى الخطيب.

وتابعت سمر تغلبي في باب “اكتشف وتعرف مع سمر” الكتابة عن أسرار الدماغ أما باب “مواهب صغيرة” فقدمت فيه رامة الشويكي موهبتين واعدتين في الرسم وكتبت ثراء الرومي في باب “بصمات شرقية” عن رحلة إلى متحف جيولوجي كما ضم باب “فكر معنا” الذي تعده ديمة إبراهيم ويرسمه أحمد حاج أحمد عدداً من الفقرات المسلية والمفيدة كما ضم بابا “بريد الأطفال” و”فنانو المستقبل” قصصا ورسوما لعدد من الصغار.

أما كلمة العدد فكانت بعنوان “فصل الجمال والتجدد” كتبها رئيس تحرير المجلة قحطان بيرقدار داعيا الأطفال للكتابة عن الربيع ورسمها رامز حاج حسين وكانت لوحة غلاف العدد للفنانة آية حمود بدورها تعبر عن أجواء فصل الربيع وأزهاره الجميلة.

ميس العاني