الرئيس الإيراني يعلن بدء مرحلة جديدة لتشخيص فيروس كورونا

طهران-سانا

أعلن الرئيس حسن روحاني عن بدء مرحلة جديدة لتشخيص فيروس كورونا الجديد في البلاد من خلال اختبار الغلوبين المناعي.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم إن “اختبار الغلوبين المناعي سيساعدنا بالتعرف على من أصيب بفيروس كورونا وتعافى منه ونأمل أن نصل ضمن إطار محدد لتقصير فترة للفيروس خلال الأسابيع القادمة”

وأضاف روحاني إن “الظروف الراهنة صعبة على مستوى العالم لكن كانت بالنسبة لنا أكثر صعوبة بسبب العقوبات الأمريكية حيث أن الحظر أثر في إجراءات مواجهتنا لكورونا” داعيا في ذات الوقت المواطنين الإيرانيين إلى استمرار الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

إلى ذلك قالت مديرة التخطيط والعمليات الدولية في جمعية الهلال الأحمر الإيراني منصورة باقري في تصريح لقناة ان اج كي اليابانية أن الكثير من مشاريع الجمعية ومنها الأنشطة في المستشفيات في إيران يتم توفير ميزانيتها من المصادر الممنوحة من مختلف أنحاء العالم موضحة أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني تتلقى الكثير من عروض المساعدات المالية من الخارج لكنها غير قادرة على استلامها بسبب الحظر الأمريكي كما أنها غير قادرة أيضا على الاستفادة من أموالها المودعة في حساباتها الخارجية.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أعلن أمس الأول قرب السيطرة على فيروس كورونا في معظم المحافظات الإيرانية.