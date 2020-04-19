بوتين: لدينا الموارد الكافية لدعم الاقتصاد والقطاع الصحي في مواجهة كورونا

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات فرضت التدابير الضرورية لمواجهة وباء كورونا لافتاً إلى أن بلاده تملك ما يكفي من الموارد لدعم الاقتصاد والقطاع الصحي لمكافحة انتشاره.

وقال بوتين في رسالة معايدة بمناسبة الفصح المجيد “بحسب التقويم الشرقي” نشرت على موقع الكرملين “جميع المؤسسات الحكومية تعمل بشكل متوازن ومنظم ومسؤول.. الوضع تحت السيطرة الكاملة.. مجتمعنا كله موحد أمام هذا التهديد المشترك”.

وأضاف بوتين “يأتي العيد هذا العام في ظروف القيود القسرية.. إنها ضرورية لمكافحة انتشار الوباء” مؤكداً أن جميع التدابير المتخذة لحماية حياة الناس وصحتهم ودعم الاقتصاد تتطلب موارد واحتياطيات إضافية وكبيرة وهي موجودة لدى روسيا.

وأوضح بوتين أن بلاده تدرس بعناية تجربة الدول الأخرى في مكافحة “كوفيد 19” وتتبادل الأفكار مع الشركاء الأجانب.

وكان بوتين أعلن أمس الأول أن بلاده لم تصل حتى الآن إلى ذروة انتشار وباء كورونا وأكد استعدادها للمشاركة فى التجارب الدولية لإيجاد علاج للفيروس داعياً إلى أن تكون جميع المستشفيات المتخصصة بمكافحة فيروس كورونا مجهزة بكامل المعدات الطبية اللازمة والكوادر الطبية المزودة بوسائل الحماية إضافة إلى المراقبة المستمرة.