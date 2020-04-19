الصين تعلن لليوم الثاني على التوالي عدم تسجيل وفيات جديدة بفيروس كورونا

عواصم-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في البر الرئيسي الصيني وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت شينخوا عن اللجنة قولها إنها تلقت تقارير عن تسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني أمس بما فيها تسع حالات وافدة وست حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ.

وأضافت اللجنة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 82735 حالة حتى يوم السبت خرج منهم 77062 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم بينما توفي 4632 شخصا بسبب المرض.

بدورها أعلنت كوريا الجنوبية أنه تم تسجيل ثماني حالات إصابة بالفيروس من بينها خمس حالات واردة من الخارج فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 234 حالة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا 2458 حالة ليبلغ الإجمالي 139897 ليمثل ذلك أقل من الحالات التي أعلنت أمس.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة بواقع 184 حالة إلى 4294 في تراجع بالأعداد عن 243 حالة أعلنت يوم السبت و299 حالة يوم الجمعة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل سبع وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 148 إلى جانب تسجيل 442 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7918.

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية تسجيل 60 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 993.

وفي أمريكا الجنوبية قالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 2917 ليبلغ 36 ألفا و599 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 206 ليصل إلى 2347.

وفي المكسيك أعلن عن وفاة أكثر من 100 شخص خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع عدد الوفيات في البلاد بفيروس كورونا إلى 650 شخصا فيما تم تأكيد 622 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى قرابة 7500.

كما أعلنت جنوب أفريقيا عن تسجيل 251 حالة إصابة جديدة وهي أعلى زيادة خلال 24 ساعة منذ أن ظهرت أول حالة بالبلاد في شهر آذار الماضي ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 3034.

من جانب آخر قال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو إن أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو.

وقال كلاوس ريجلينغ مدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية نشرت اليوم إن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي.