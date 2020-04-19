جهانغيري: فشل المخططات الأمريكية الرامية إلى تدمير اقتصاد إيران

طهران-سانا

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري فشل جميع المشاريع والمخططات الأمريكية الرامية إلى تدمير الاقتصاد الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن جهانغيري قوله في تصريح الليلة الماضية إن “الأمريكيين خططوا لتدمير الاقتصاد الإيراني إلا أن الأرقام والاحصائيات تشير إلى شيء آخر على أعتاب العام الثالث لخروج أمريكا من الاتفاق النووي وعودة الحظر منددا بـ المحاولات الخبيثة لبعض وسائل الإعلام الأجنبية الرامية للتشكيك بصحة الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة الإيرانية حول أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال جهانغيري إن “وزارة الصحة الإيرانية كما في سائر الدول تقدم بصورة منسقة مع منظمة الصحة العالمية تقارير حول المصابين بفيروس كورونا إلا أن وسائل الإعلام هذه تحاول التشكيك بالأرقام المعلنة “مشيرا في هذا الصدد إلى الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الإيرانية لدعم الشرائح الضعيفة المتضررة معيشيا بسبب تفشي الفيروس.