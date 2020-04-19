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إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء للاحتلال في قلقيلية

2020-04-18

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم شرق قلقيلية واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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