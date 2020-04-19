إصابة عدة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في عفرين بريف حلب

حلب-سانا

أصيب عدة أشخاص بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة عفرين التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منه بريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة ظهر اليوم في منطقة دوار السرايا بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وتشهد مدينة عفرين والمناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر النظام التركي حالة من الفوضى والانفلات الأمني والصراعات بين هذه المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المناطق والتحكم بمصير المدنيين فيها وذلك منذ احتلالها في آذار من العام الماضي من قبل قوات النظام التركي بالتعاون مع مجموعات إرهابية تم تدريبها وتسليحها في تركيا.