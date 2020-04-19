الجيش اليمني يحبط هجومين لقوى العدوان السعودي في مأرب والجوف

صنعاء-سانا

أفشل الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولتي تسلل لقوى العدوان السعودي ومرتزقته في محافظتي مأرب والجوف.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: “إن الجيش واللجان الشعبية تصديا لزحفين واسعين الأول باتجاه مديرية مجزر بمحافظة مأرب استمر عدة ساعات والآخر باتجاه مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وتم كسرهما وتدمير عدد من المدرعات وايقاع العشرات في صفوفهم قتلى ومصابين”.

وأشار سريع إلى أن طيران العدوان شن 33 غارة خلال الساعات ال24 الماضية على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب ومديريتي خب والشعف بالجوف ومنطقة الملاحيط الحدودية بمحافظة صعدة قبالة جيزان ومنطقة الفرع بصعدة قبالة نجران.

وفي وقت سابق استشهدت مواطنة يمنية بنيران مرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.