إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بكورونا مع تراجع عدد الإصابات

عواصم- سانا

سجلت إيطاليا اليوم 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 في أقل معدل زيادة يومية منذ الـ 12 من نيسان الجاري.

ونقلت رويترز عن وكالة الحماية المدنية في إيطاليا قولها إن عدد المتوفين منذ ظهور المرض في البلاد في الـ 21 من شباط الماضي بلغ 23227 وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة كما ارتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 175925 معتبرة أن عدد الإصابات الجديدة استقر مسجلا 3491 حالة.

وسجلت إيطاليا أمس 575 وفاة مقابل 525 يوم الخميس الماضي بينما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة قليلا مسجلا 3493 مقابل 3786 في اليوم السابق.

وفي نيويورك أعلن حاكم الولاية أندرو كومو وفاة 540 شخصا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال كومو في مؤتمر صحفي إن عدد الحالات الجديدة التي تدخل إلى المستشفيات بقي عند مستوى الفين يومياً محذرا من أن هذا الرقم لا يزال “هائلا”.

بدوره قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن كندا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد القيود المفروضة على الحدود لمدة 30 يوما أخرى.

وكانت واشنطن وأوتاوا اتفقتا الشهر الماضي على فرض قيود على السفر غير الضروري مع السماح باستمرار التجارة عبر حدودهما المشتركة الممتدة لمسافة طويلة خلال انتشار فيروس كورونا.