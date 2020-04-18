الاحتلال الأمريكي يدخل 35 شاحنة محملة بصفائح إسمنتية ومعدات لوجستية من العراق إلى مدينة القامشلي

الحسكة-سانا

جددت قوات الاحتلال الأمريكي خرقها القوانين والأعراف الدولية وأدخلت قافلة جديدة مؤلفة من مجموعة شاحنات وبرادات محملة بمواد وتعزيزات عسكرية من العراق باتجاه مدينة القامشلي.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن قافلة تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفة من 35 آلية دخلت اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية شمال شرق محافظة الحسكة قادمة من الأراضي العراقية محملة بصفائح اسمنتية ومعدات لوجستية.

وأشارت المصادر إلى أن القافلة توجهت من اليعربية باتجاه مدينة القامشلي للوصول إلى المراكز غير الشرعية لقوات الاحتلال الأمريكية في المنطقة.

وأدخل الاحتلال الأمريكي في الرابع عشر من الشهر الجاري 40 آلية عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية قادمة من الأراضي العراقية محملة بمواد وتعزيزات عسكرية ولوجستية وسيارات “همر” إلى قواعدها غير الشرعية في منطقة مدينة القامشلي.