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أجواء ربيعية والحرارة أعلى من معدلاتها

2020-04-18

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق                      27-14

المنطقة الجنوبية          27-14

المرتفعات الجبلية         21-8

المنطقة الوسطى          28-13

المنطقة الساحلية          25-16

المنطقة الشمالية          27-13

منطقة الجزيرة            28-12

المنطقة الشرقية          31-17

منطقة البادية             29-13.

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