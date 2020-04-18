آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الداخلية تعميماً للوحدات الشرطية بآليات تنفيذ القرارات الصادرة اليوم عن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تعميمها الذي تلقت سانا نسخة منه أن تنفيذ القرارات يبدأ من يوم غد بحيث تعدل مدة حظر التجوال المفروض خلال شهر رمضان المبارك لتصبح منذ الساعة السابعة والنصف مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وبالنسبة لتقسيم أيام الأسبوع بين أصحاب المهن والمحال التجارية فيتم السماح بفتح محلات الخرداوات وأدوات بيع الأجهزة الكهربائية وصيانتها المنزلية وغيرها والاكسسوارات بمختلف أنواعها كل يوم أحد ومحلات الألبسة والأحذية بمختلف أنواعها يومي الاثنين والأربعاء وذلك من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

ويتم وفق التعميم السماح يومي الثلاثاء والخميس من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بفتح بقية الفعاليات الخاصة والمحال لكل ما يتعلق بتلبية احتياجات المواطن “خياطين ومغاسل سيارات وكوي ملابس ومكتبات وحلويات وأدوات صحية وأجهزة خلوية ومستلزماتها ومحلات بيع الزهور وغيرها ولف وإصلاح المحركات والتمديدات الكهربائية والتريكو والتطريز والنسيج الشرقي والتنجيد وتطريق المعادن وتطعيمها والنقش عليها والقرميد والبلاط والموزاييك الخشبي والصدفيات وقطع تبديل السيارات والزجاج اليدوي وحرفة البروكار والدامسكو”.

أما بالنسبة لمحال الحلاقة الرجالية والنسائية فأوضح التعميم أنه سيتم السماح بفتحها جميع أيام الأسبوع /من الأحد وحتى الخميس/ من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً على أن يلتزم الحلاقون خلالها بارتداء لباس وقائي /شبيه بلباس العاملين بالمشافي/ طوال فترة العمل اليومي مع إلزامهم بتنظيم تواجد عدد محدد من الزبائن داخل المحل /زبون واحد وأكثر حسب مساحة المحل وقدرته الاستيعابية/ مشيراً في الوقت ذاته إلى منع البسطات وإشغال الأرصفة تحت أي مسمى أو صفة.

وشدد التعميم على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة العامتين تحت طائلة إغلاق أي فعالية غير ملتزمة بارتداء مستلزمات الوقاية من كمامات وقفازات واستعمال أدوات ومنتجات التعقيم المناسبة كما أقرتها وزارة الصحة وغير ذلك.

ووفق التعميم يتم تنظيم عمل المدن والمناطق الصناعية بحيث تستمر المدن الصناعية بعملها كما هو معمول به حالياً، أما المناطق الصناعية فيتم تنظيم افتتاح المحال ضمنها بعد تقسيم أيام الأسبوع بين جميع المحال الملاصقة ولا يتم السماح بفتح محلين ملاصقين باليوم نفسه على أن يتم الإشراف على هذه العملية من قبل المحافظين.

ولفت التعميم إلى أن جميع الفعاليات التي تم السماح لها بالافتتاح تلتزم بالفتح خارج أوقات الحظر المفروض وبعدد عمالة بالحد الأدنى وتراعي فيها متطلبات الحفاظ على الصحة العامة من النظافة والتعقيم وعدم التجمعات وغيرها، مبيناً أن هذه الإجراءات تنفذ بالتنسيق مع المحافظين ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية وقادة الوحدات المعنيين بحسن التنفيذ.