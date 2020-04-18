فعاليات لبنانية: التمسك بالمقاومة كسبيل وحيد لردع تهديدات العدو

بيروت-سانا

جددت كتلة التنمية والتحرير النيابية اللبنانية التمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته المستمرة للسيادة اللبنانية.

وقالت الكتلة في بيان بعد اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني رئيس الكتلة نبيه بري بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لشهداء مجزرة “قانا” إنه يجب إبقاء الذاكرة الوطنية حية حيال ما مثلته وتمثله “إسرائيل” بكل مستوياتها الأمنية والعسكرية والسياسية من مخاطر عدوانية على لبنان وإنسانه وثرواته منددة بالتمادي الإسرائيلي في استباحة السيادة اللبنانية والتي تصاعدت في الأيام القليلة الماضية بانتهاك يومي للأجواء اللبنانية في خرق فاضح وجديد للقرار الدولي 1701.

بدوره أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن المقاومة هي الرد الطبيعي والوحيد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه وتهديداته والانتقام من مجازره بحق المدنيين في لبنان.

وأشار الحزب في بيان اليوم بمناسبة ذكرى المجزرة الإرهابية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة قانا جنوب لبنان خلال عدوانه عام 1996 إلى أن المجزرة تشكل دليلاً دامغاً على الطبيعة العنصرية وغريزة القتل الوحشي ونموذجاً للإرهاب الصهيوني الذي يسفك دماء الشعب الفلسطيني.

وتساءل الحزب في بيانه.. ماذا فعلت الأمم المتحدة وأية إجراءات اتخذتها ضد كيان العدو ومجرمي الحرب الصهاينة الذين ارتكبوا مجزرة قانا بدم بارد والتي شكلت عدوانا وحشياً بحق أطفال قانا.

وتصادف اليوم الذكرى الرابعة والعشرين لمجزرة قانا التي ما تزال ماثلة في أذهان اللبنانيين وشعوب المنطقة كأكبر دليل على وحشية كيان الاحتلال الإسرائيلي وعقليته الإرهابية التي تكشفت أمام الرأي العام العالمي بعشرات المجازر المروعة التي ارتكبها في فلسطين المحتلة ولبنان وغيرهما من دول المنطقة.