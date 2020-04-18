التربية: تقديم تسهيلات للطلاب الراغبين بالتسجيل لامتحانات الشهادات العامة بصفة دراسة حرة

دمشق-سانا

قدمت وزارة التربية عدداً من التسهيلات للطلاب الراغبين بالتسجيل لامتحانات الشهادات العامة بصفة دراسة حرة دورة 2020 خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وأكد مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي في تصريح لـ سانا حرص الوزارة على تقديم التسهيلات للتلاميذ الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالتسجيل سابقا لامتحانات الشهادات العامة ويرغبون بالتسجيل خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين حيث وجهت دوائر الامتحانات لقبول صورة عن الهوية الشخصية أو دفتر العائلة بالنسبة لتلاميذ شهادة التعليم الأساسي (صفحة الأب وصفحة التلميذ المعني على ورقة واحدة) بدلاً من ورقة إخراج القيد.

كما تم التعميم حسب فاتي على مديري التربية في المحافظات لتوجيه مديري المدارس بالدوام مع أمانة السر خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين لتزويد من يرغب بالحصول على تسلسل دراسي.

وكانت وزارة التربية أعلنت أمس عن إمكانية التسجيل للراغبين ممن لم تسمح لهم ظروفهم سابقا لامتحانات الثانوية والتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية بصفة دراسة حرة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الـ 20 و الـ 21 من نيسان الجاري لدورة 2020.