السورية للتجارة بحلب تسير 12 سيارة جوالة لبيع المواد التموينية بموجب البطاقة الإلكترونية

حلب-سانا

سير فرع المؤسسة السورية للتجارة في حلب اليوم 12 سيارة جوالة إلى حي الفردوس لبيع المواد التموينية بموجب البطاقة الإلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وبين مدير فرع المؤسسة عبد الحميد مسلم في تصريح لمراسل سانا أن تسيير السيارات الجوالة يهدف إلى تأمين المواد للمواطنين بيسر وسهولة وتفادي حالات الازدحام حيث بلغت الكميات التي تم توزيعها في الحي 15 طناً من الرز والسكر إضافة إلى تخصيص سيارة لبيع الخضار بسعر التكلفة.

ومن جانب آخر نظمت المحافظة حملة لتنظيف الشوارع والأبنية ضمن المحاور الرئيسة والفرعية بحي الفردوس إلى جانب حملة رش المبيدات للحشرات والقوارض.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي بمجلس المحافظة كميت عاصي الشيخ أن هذه الحملة تهدف إلى تعقيم شوارع الحي ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.