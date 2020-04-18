استشهاد مدني بانفجار لغم زرعه مرتزقة أردوغان في بلدة أبو راسين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

استشهد مدني نتيجة انفجار لغم زرعه مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية بريف بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن “لغماً أرضياً زرعه مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية في قرية عنيق الهوى بريف بلدة أبو راسين شمال الحسكة أدى إلى استشهاد مدني 37 عاماً”.

وأقدمت التنظيمات الإرهابية التي تعمل بإمرة قوات الاحتلال التركي بزرع مئات الألغام والعبوات الناسفة على الطرقات التي تربط القرى والبلدات بريف الحسكة وفي الحقول الزراعية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.