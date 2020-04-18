زراعة حمص: حشرة الكالوسوما غير ضارة وتسهم بالحفاظ على التوازن البيئي

حمص-سانا

أكدت مديرية زراعة حمص أن حشرة الكالوسوما “الخنفساء” التي تنتشر في أحياء مدينة حمص حالياً غير ضارة ولا داعي لمكافحتها وتسهم في الحفاظ على التوازن البيئي والقضاء على الحشرات الضارة.

وأوضح مدير الزراعة المهندس نزيه الرفاعي في تصريح لمراسل سانا أن هطول الأمطار الذي تزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة ساهم في سرعة انتشار الحشرة التي تزداد حركتها وانتشارها في فترة الليل وتنجذب إلى الأضواء وهي لا تؤذي أبداً مشيراً إلى أنه بإمكان المواطنين تفادي وجودها بإطفاء الأضواء على الشرفات ليلاً.

وذكر مدير الزراعة أن حشرة الكالوسوما تتغذى على الحشرات الضارة ومنها حشرة قارضة أوراق القطن.

يذكر أن مدينة حمص شهدت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي انتشاراً كثيفاً للحشرة المذكورة ولم تستمر طويلاً.