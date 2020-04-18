أكثر من 154 ألف طن تقديرات إنتاج محصول القمح في أراضي الغاب بحماة

حماة-سانا

قدرت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بشكل أولي إنتاج المساحات المزروعة بمحصول القمح المروي والبعل للموسم الحالي في الأراضي التابعة للهيئة بـ 356ر154 طنا.

وذكر مدير الثروة النباتية بالهيئة المهندس وفيق زروف بتصريح لمراسلة سانا أن التوقعات الأولية لإنتاج الأراضي المزروعة ضمن الهيئة مبنية على الزيارات والمشاهدات الميدانية لعينات من مختلف الحقول المزروعة بالقمح لافتا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح تبلغ 41439 هكتارا منها 1601 هكتار بعل وتقدير إنتاجها 4963 طنا والمروية بمساحة 39838 هكتارا ويقدر إنتاجها ب393ر149 طنا من القمح.

وأشار إلى أن الحالة العامة لنمو المحصول جيدة لغاية تاريخه مبينا أن الهيئة تنفذ جولات عبر الكوادر الفنية المختصة للكشف عن حشرة السونة أو أي إصابات فطرية أخرى بغية مكافحتها عند وصولها إلى عتبة الضرر الاقتصادي حيث تمت مكافحة أكثر من 3 آلاف هكتار من حشرة السونة.

وأوضح أن عودة الاستقرار إلى عدد من مناطق المحافظة أسهم في توسيع رقعة الأراضي التي دخلت بالاستثمار الزراعي.