إيران تعلن عن 6 منتجات محلية الصنع لمكافحة فيروس كورونا

طهران-سانا

أعلنت إيران اليوم عن 6 منتجات محلية الصنع في مجال الوقاية والعلاج من فيروس كورونا الجديد.

وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجيا سورنا ستاري خلال افتتاح المجمع الدولي للتكنولوجيا والإبداع في جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران إن “معظم التجهيزات الخاصة بمكافحة كورونا تم تصنيعها داخل البلاد وخاصة معدات التشخيص حيث ساهمت هذه التجهيزات إلى جانب جهود الكوادر الصحية في جعل انتشار كورونا يتخذ منحى تنازليا”.

وأوضح ستاري أن من بين الأجهزة التي تم الإعلان عنها اليوم هو جهاز التشخيص الذكي للإصابة بكورونا وجهاز قياس الأوزون والبسة الوقاية المصنوعة بتقنيات النانو.

من جهته أعلن الدكتور حميد رضا ربيعي عضو الفريق العلمي والذكاء الصناعي في منظمة الصحة العالمية رئيس فريق العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات في جائزة المصطفى العالمية أن المنظومة الإيرانية الرقمية الذكية لتشخيص فيروس كورونا سيتم وضعها تحت تصرف جميع المراكز العلاجية والبحثية في العالم مجانا لاستخدامها في مكافحة كورونا.

وأكد رضا ربيعي أن هناك طرقا عديدة لتشخيص فيروس كورونا ولكن أفضلها والتي تمتاز بدقة تشخيص فائقة هي استخدام الطبيب لصور الأشعة المقطعية من صدر المريض ومن ثم تحليلها رقميا.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أعلن أمس قرب السيطرة على فيروس كورونا في معظم المحافظات الإيرانية.