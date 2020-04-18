القوة الجوية الإيرانية تتزود بطائرات مسيرة استكشافية

طهران-سانا

أعلن العميد أمير حاتمي وزير الدفاع الإيراني أن القوة الجوية الإيرانية تزودت بثلاثة أنواع جديدة من الطائرات المسيرة الاستكشافية من طراز “جت” و”كرار” و”ابابيل 3″.

وقال حاتمي خلال مراسم تسليم الطائرات إن “المسيرات التي تم تسليمها إلى القوة الجوية هي طائرات استكشافية متعددة المهام بإمكانها التحليق على ارتفاع 40 إلى 45 ألف قدم والقيام بمهام يصل قطرها إلى 1500 كيلومتر ما سيساعد في القيام بمهام للدفاع عن البلاد بقوة وسرعة أكبر”.

وأشار حاتمي إلى أن الطائرات المسيرة الاستطلاعية والقتالية المتعددة المهام يمكن استخدامها للتمويه على منظومات الدفاع الجوي المعادية كما يمكن استخدامها للاستطلاع ورصد تحركات العدو في المناطق الحدودية موضحا أنه تم إعداد هذه الطائرات باستخدام قدرات الصناعات الدفاعية وخبرات جامعات البلاد والشركات المعرفية.