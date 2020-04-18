غوتيريس يدعو لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

نيويورك-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يكون في متناول الجميع.

وكتب غوتيريس على حسابه على موقع تويتر “نحن بحاجة إلى تحالف عالمي لتطوير لقاح ضد الفيروس والذي ينبغي أن يكون متاحا للجميع وفي كل مكان” مضيفاً إنه “يجب اعتبار هذا الأمر منفعة عامة عالمية”.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت في 11 آذار الماضي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” جائحة ووفقاً لأحدث البيانات تم تسجيل أكثر من 2.2 مليون حالة إصابة في العالم ووفاة أكثر من 150 ألف شخص نحو ثلثيهم في أوروبا وذلك منذ ظهوره في الصين في كانون الأول الماضي.