شخصيات إسبانية تستنكر العقوبات غير الأخلاقية المفروضة على سورية

مدريد-سانا

ندد الباحث الإسباني والأستاذ في جامعة كومبلوتينسي المركزية في مدريد بابلو ساباج بإستمرار العقوبات غير العادلة وغير الأخلاقية المفروضة على سورية.

وشدد ساباج بتصريح لمراسل سانا في مدريد على أهمية وضرورة أن تمتلك جميع الدول الوسائل اللازمة لمكافحة جائحة الفيروس التاجي مطالباً بإلغاء العقوبات القسرية المفروضة بشكل غير قانوني على الشعب السوري بإعتبارها أشد خطورة من الفيروس الذي تحاربه سورية بإجراءات وقائية لحماية مواطنيها.

من جانبه طالب رئيس الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية في إسبانيا كارلوس باز بإنهاء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية.

وأشار باز إلى أن استمرار الحصار إجراء ابتزازي وينتهك حقوق الإنسان ويؤثر سلباً بشكل مباشر على الشعب السوري وحياته اليومية ووصول المعدات والمساعدات الطبية إليه في الوقت الذي تجتاح فيه جائحة كورونا المنطقة والعالم أجمع.

بدوره أدان المخرج السينمائي الإسباني جوليو بيريز الحائز جائزة “غويا” لأفضل عمل وثائقي قصير حول غزة للعام 2019 استمرار الدول الغربية في فرض الحصار والعقوبات الجائرة ضد سورية مؤكداً أن هذا الإجراء القسري موجه ضد الشعب الذي قاوم وصمد في حربه ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

من جهته قال الصحفي والباحث في شؤون الدفاع والعالم العربي رودريغو ايساسي ارسي أن ما يفعله الحصار هو تفاقم معاناة الشعب السوري بعد أكثر من تسع سنوات من الحرب عليه ويزيد من نقص الأدوية والمعدات الطبية وسط جائحة “كوفيد 19” التي تجتاح العالم بأكمله.

بدوره طالب مسؤول مفوضية الحزب السوري القومي الاجتماعي في مدريد فيصل كعوش المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع العقوبات المفروضة على سورية والوقوف إلى جانبها وخاصة في هذه الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع.

كما دعا الدكتور فوزي الكنفاني رئيس رابطة رجال الأعمال السوريين الإسبان إلى رفع العقوبات الظالمة والجائرة مجدداً التأكيد على الوقوف مع الشعب السوري وقيادته وجيشه ضد الطامعين بخيرات سورية.