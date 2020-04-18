أكثر من 150 ألف وفاة في العالم جراء وباء كورونا

عواصم-سانا

أسفر تفشي وباء كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19” عن وفاة أكثر من 150 ألف شخص في العالم نحو ثلثيهم في أوروبا وذلك منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه بحسب تعداد يستند إلى أرقام رسمية بلغت حصيلة وفيات الفيروس في العالم 150142 شخصاً من أصل 2207730 إصابة وسجلت القارة الأوروبية الأكثر تأثراً بتفشي الوباء 96721 وفاة من أصل 1100677 إصابة أي نحو ثلثي الوفيات بينما تعد الولايات المتحدة أكثر دولة سجلت وفيات بـ 34575 تليها إيطاليا بـ 22745 فإسبانيا بـ 19478 وفرنسا بـ 18681 حالة.

إلى ذلك سجلت بريطانيا 847 وفاة إضافية في المستشفيات حيث يعالج المصابون بفيروس كورونا ليرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14576 حالة.

وبحسب وزارة الصحة البريطانية بلغ عدد المصابين بالفيروس 108692 شخصاً بارتفاع 5599 حالة عن أمس.

من جهته حذر الخبير في مسائل الصحة العالمية والأستاذ بمعهد الصحة في لندن أنتوني كوستيلو من أن تضرب “موجات جديدة” للفيروس بريطانيا ما قد يرفع عدد الوفيات إلى 40 ألفاً معتبراً أن الحكومة البريطانية كانت “بطيئة جداً” في التحرك.

وفي كندا أعلنت وزارة الصحة اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد تجاوز 30 ألف حالة بينها أكثر من 1200 ألف وفاة.

بدورها أشارت السلطات الصحية الهولندية إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 1235 حالة إلى 30449 إصابة مؤكدة كما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 144 حالة إلى 3459 وفاة.

بدورها أعلنت الصحة العامة السويسرية إن إجمالي وفيات الفيروس بلغ 1059 مقارنة مع 1017 وفاة أمس مشيرة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 27078 إصابة مقارنة مع 26732 في اليوم السابق.

إلى ذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى 4353 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 78546 حالة بينما سجلت 126 وفاة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1769 شخصاً.

وارتفع عدد حالات الاصابة في الهند إلى 13387 وهي قفزة بواقع 700 حالة عن اليوم السابق على الرغم من إجراءات الإغلاق العام القاسية التي دخلت أسبوعها الرابع وستستمر حتى أوائل أيار على الأقل.

وفي اليابان وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى أكثر من تسعة آلاف و190 حالة وفاة وفقاً لإحصاء هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بينما سجلت سنغافورة 623 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 5050 إصابة.

وفرضت السلطات في جزر المالديف حالة الإغلاق في عاصمة البلاد لمدة 14 يوماً بعد ثبوت إصابة ثمانية أشخاص على مدى الأيام الثلاثة الماضية ليصل مجموع الإصابات إلى 28 حالة.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة إن البلاد سجلت 171 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أكبر زيادة يومية للإصابات بينما سجلت تسع حالات وفاة ليبلغ إجمالي الإصابات 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها و205 حالات وفاة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 2564 إصابة كما سجلت خمس وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 135 حالة بينما أعلنت قطر عن 560 إصابة جديدة معظمها بين عمال أجانب.