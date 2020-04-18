وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 34 ألفاً

واشنطن-سانا

أظهر إحصاء لوكالة رويترز ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 34 ألفاً اليوم.

وبحسب الإحصاء وصلت الوفيات إلى ما يقرب من 34700 ارتفاعاً بنحو 1400 وفاة عن يوم أمس لكن لا يزال يتعين على عدد من الولايات الإبلاغ عن الوفيات بها.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة 680 ألفاً بعد أن ارتفعت بنحو 33 ألفاً أمس.

وتنتشر الإصابات والوفيات بشكل متفاوت في أنحاء البلاد حيث سجلت المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل نيويورك ما يقرب من نصف إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة.