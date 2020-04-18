لافروف:روسيا مستعدة للعمل على معاهدات جديدة بشأن السلاح النووي

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على معاهدات جديدة بشأن الحد من السلاح النووي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن لافروف ذكر نظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي اليوم بـ “المقترح الروسي الخاص بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية التي ينتهي سريانها في شباط 2021” مشدداً على “استعداد روسيا للعمل على معاهدات محتملة جديدة بشأن الأسلحة النووية”.

وأشار لافروف إلى أهمية الحفاظ خلال فترة إعداد هذه الاتفاقات على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية باعتبارها حجر زاوية في الأمن العالمي.

واتفق الجانبان حسب البيان على “تنشيط الحوار الروسي الأمريكي بشأن الحد من الأسلحة ومنع انتشارها وشدد لافروف على ضرورة ترتيبه مع أخذ كل العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي بعين الاعتبار”.

وكان لافروف أعلن في وقت سابق أن روسيا مستعدة للحوار مع واشنطن حول التطورات الجديدة والأسلحة فرط الصوتية في سياق مناقشات الاستقرار الاستراتيجي.

وبعد انسحاب واشنطن في 2 أب 2019 من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى باتت النسخة الثالثة من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والتي أبرمت بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010 تمديداً للاتفاق الموقع عام 1991 في موسكو الصفقة العاملة الوحيدة بين الطرفين حول تقليص السلاح.