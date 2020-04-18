نحو نصف طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول مصابون بكورونا

باريس-سانا

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم أن قرابة نصف طاقم حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة شارل ديغول وعددهم 2300 فرد مصابون بفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الوزيرة قولها للبرلمان “إن 2010 اختبارات أظهرت إصابة 1081 فرداً ظهرت أعراض على 545 منهم ونقل 24 إلى المستشفى”.

وكانت البحرية الفرنسية أعلنت الأحد الفائت أنها بدأت عملية إنزال تشمل 1900 فرد من طاقمي حاملة الطائرات شارل ديغول وفرقاطة ترافقها لوضعهم قيد الحجر الصحي وتعقيم السفينتين ضد الفيروس بعدما اكتشفت 50 إصابة على متن الحاملة.