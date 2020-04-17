باباجان:أردوغان ارتكب أخطاء فادحة في السياستين الداخلية والخارجية

أنقرة-سانا

أكد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان ارتكب أخطاء فادحة في السياستين الداخلية والخارجية وخاصة في مواجهة وباء كورونا وسيدفع ثمنها بعد أن فقد مصداقيته بالكامل لدى الشارع التركي.

وشدد باباجان في حديث لقناة تي 24 التركية على أن هذه الأخطاء كلفت وستكلف تركيا الكثير من المشاكل الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية متوقعاً حدوث أزمات اقتصادية ومالية خطيرة خلال الفترة القريبة القادمة مع موجة كبيرة من البطالة مؤكداً أن أردوغان لا ولن يستطيع أن يواجه هذه الأزمات لأنه فقد مصداقيته في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن أردوغان يستغل سيطرته على وسائل الإعلام والبرلمان وأجهزة الدولة لفرض سطوته دون أن يعترف أنه أوصل البلاد إلى نفق مظلم كما عمل ويعمل على كبت أصوات المعارضة بشتى الوسائل الاستبدادية ويسعى لإغلاق القنوات والصحف ومواقع الإنترنت التي تعارضه لأنه لا يريد لأحد أن يعترض على سياساته.

وكان باباجان تولى وزارة الاقتصاد في النظام التركي بين عامي 2002 و2007 عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة لأول مرة وبعد ذلك أمضى عامين وزيراً للخارجية كما عين نائباً لرئيس الوزراء في الفترة ما بين 2009 و2015.

واستقال باباجان من حزب العدالة والتنمية في تموز 2019 بسبب “الخلافات العميقة” بشأن السياسات التي يتبعها أردوغان وأعلن الشهر الماضي عن تأسيس حزبه الجديد.