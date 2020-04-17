مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 25 مواطناً من قرية الأهراس بريف رأس العين ويسرقون ممتلكات الأهالي

الحسكة-سانا

أقدمت مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي على اختطاف عدد من أهالي قرية الأهراس بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن مجموعة من مرتزقة قوات الاحتلال التركي الإرهابيين قامت بجمع الأهالي المختطفين في أحد الأبنية في القرية قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة بالتوازي مع إقدام مجموعات إرهابية أخرى بالسطو على منازل الأهالي ونهب ممتلكاتهم والممتلكات العامة.

وأعلنت مصادر محلية أمس أن قوات النظام التركي ومرتزقته أقدموا على إطلاق النار بكثافة وبشكل عشوائي باتجاه منازل الأهالي إثر انفجار سيارة مفخخة بأحد مقرات الإرهابيين في قرية الأهراس واعتقلت رجال القرية واحتجزتهم في مدرستها.