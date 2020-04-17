الشاعر سليمان السلمان يحتفي بالحب والجمال في مجموعته الجديدة (صادق هواك)

دمشق-سانا

تحفل مجموعة “صادق هواك” للشاعر سليمان السلمان بقيم الحب والجمال والأخلاق الإنسانية إضافة إلى تمسكه بحبه للوطن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً واحتفائه بعروبته القومية.

ويميز المجموعة ميلها لشعر التفعيلة الذي يعطيها إيقاعاً خارجياً عذباً متناغماً مع محتوى النصوص مع غناها بالألفاظ والمفردات المتناسبة مع المعاني.

ويظهر في القصائد مخزون الشاعر السلمان الثقافي الذي يأتي عفو الخاطر ودون استعراض مقصود في معظم القصائد الغنية بالرؤى إضافة إلى اتجاهها للحداثة من خلال الصور المبتكرة والرموز العميقة والشفافة.

وتقع المجموعة الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب في 120 صفحة من القطع المتوسط وأكثر من عشرين نصاً طغى عليها الطابع الوجداني والوطني والقومي منها “صادق هواك” و”اخذتني الحرب”.

يذكر أن الشاعر سوري ولد في فلسطين وعاد إلى وطنه بعد النكبة وهو عضو مجلس اتحاد الكتاب العرب وعضو جمعية الشعر له أكثر من عشرة دواوين منها جزر النار وحنان الخزامى وجراح المسرات.

بلال احمد