شنار يدعو إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية

أنقرة-سانا

دعا نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق عبد اللطيف شنار إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية.

وشدد شنار في تصريح له على ضرورة العمل المشترك والتضامن بين دول المنطقة والدول العربية لمساعدة سورية وإيران في رفع الإجراءات المفروضة عليهما بعيداً عن العقليات السابقة التي كانت وما زالت السبب في تدمير المنطقة خدمة للمصالح والحسابات والمخططات الاسرائيلية.

وأشار شنار إلى أن الإدارة الأمريكية في عهد دونالد ترامب لن تتخلى عن نهجها الاستعماري الإمبريالي الذي بدأته بعد الحرب العالمية الثانية مبيناً أنه حتى وباء كورونا الذي يهدد البشرية جمعاء لم يمنع ترامب من متابعة طريقه العدواني الذي اختاره لنفسه منذ أن أصبح رئيساً.

ولفت شنار إلى أن ترامب أثبت خلال السنوات الماضية أن حليفه الاستراتيجي في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي وهو ما يتطلب منه الاستمرار في عدائه لسورية وحلفائها الذين يواجهون هذا الكيان.

وشدد شنار على أنه وكما صمدت سورية خلال السنوات السابقة أمام الكثير من الإجراءات الأمريكية الظالمة فأنها بلا شك ستنجح في التصدي لفيروس كورونا.