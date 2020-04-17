الحرارة غداً أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح متقلبة تتحول إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة..