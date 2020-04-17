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إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

2020-04-17

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة معا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المظاهرة التي خرجت أيضاً بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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