مغتربون سوريون في روسيا والبلدان المستقلة يطالبون برفع الإجراءات القسرية عن وطنهم

موسكو-سانا

جدد عدد من المغتربين وممثلي أبناء الجالية السورية في روسيا الاتحادية ورابطة البلدان المستقلة وقوفهم إلى جانب وطنهم في حربه على الإرهاب مطالبين برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وفي تصريحات ورسائل خطية وجهوها لمراسل سانا في موسكو بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سورية ندد المغتربون السوريون بالمؤامرة والحرب الإرهابية على وطنهم وبالإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة المفروضة على الشعب السوري في وقت يواجه فيه العالم خطر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس رابطة المغتربين في روسيا والبلدان المستقلة وائل جنيد “سورية كانت وما زالت تكافح ضد المفاهيم الاستعمارية والتدخلات الأجنبية بالشؤون الداخلية للدول الاخرى وتقف إلى جانب الدول لنيل حريتها واستقلالها”.

وأشار إلى أن الشعب السوري يواجه على الرغم من الحصار المفروض ظلما وعدوانا خطر فيروس كورونا المستجد بمساعدة بعض الدول الصديقة مثل روسيا والصين مجددا مطالبته برفع العقوبات الأمريكية الظالمة المفروضة على سورية.

بدوره طالب رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا لؤي عبدالله الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لرفع العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري والتي تمنعه من استيراد المعدات الطبية الكافية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

من جانبه قال المغترب السوري الدكتور جان ميخائيل.. إنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية يفرض البيت الأبيض العقوبات على الشعب السوري من جانب واحد ليمنع البلاد من الحصول على المعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا لذا نطالب جميع المؤسسات العالمية وأحرار العالم برفع جميع الإجراءات القسرية الأمريكية الأحادية وغيرها عن سورية.

بدوره طالب عضو الجمعية الإمبراطورية الروسية علي حمود برفع الإجراءات القسرية الظالمة عن الشعب السوري ورحيل كل القوى الأجنبية المحتلة الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي.

كما شدد عدد من المغتربين السوريين على التمسك بوحدة الصف الوطني ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب سورية حتى رفع الحصار والإجراءات الغربية الاحادية المفروضة عليها.