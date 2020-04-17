القنيطرة.. استجرار 25 طناً من البطاطا وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة

القنيطرة-سانا

استجر اتحاد فلاحي القنيطرة بالتعاون مع الجمعية التعاونية لتسويق الخضار والفواكه بالمحافظة اليوم 25 طنا من مادة البطاطا ليتم بيعها بشكل مباشر للمواطنين في قرى المحافظة.

وأوضح نائب رئيس فرع اتحاد الفلاحين غسان الطويل في تصريح لمراسل سانا أنه تم استجرار البطاطا على دفعتين من محافظة طرطوس ليتم بيعها للمواطنين عبر الروابط الفلاحية في محافظة القنيطرة بسعر التكلفة.

وأشار الطويل إلى أن الاتحاد يواصل عمله في تقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين عبر الجمعيات والروابط الفلاحية ولا سيما خلال الظروف الحالية بما تتضمنه من إجراءات التصدي لفيروس كورونا من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للاستمرار بالعمل ورفد السوق المحلية بحاجتها من المنتجات الزراعية.