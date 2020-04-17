بيلوسي تنتقد تسرع ترامب بخطط إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

واشنطن-سانا

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تسرع الرئيس دونالد ترامب بخططه لإعادة الاقتصاد إلى العمل وتخفيف القيود المفروضة في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا في وقت تسجل فيه الولايات المتحدة أرقاما قياسية متزايدة للوفيات والإصابات “بكوفيد 19”.

ونقلت ا ب عن بيلوسي قولها في مؤتمر صحفي إن تعامل ترامب مع أزمة تفشي وباء كورونا “لا يحترم العلم والحقائق” في وقت يحارب فيه العالم فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى عدم أخذ ترامب بالاعتبار نتائج الاختبارات والبيانات الديمغرافية لانتشار الفيروس.

وقالت بيلوسي: “كلما أسرعنا بالتخلص من جائحة فيروس كورونا عدنا إلى عملنا بشكل أسرع ولكن في الوقت الراهن فإن التباعد الاجتماعي هو الطريقة الأكثر فعالية للمضي قدما”.

ووصفت بيلوسي التعليمات التي وضعها ترامب من أجل إعادة فتح الاقتصاد بأنها “غامضة وغير متناسقة” وقالت إن “وثيقة البيت الأبيض الغامضة وغير المتناسقة لا تفعل أي شيء لإصلاح فشل الرئيس بالإصغاء إلى العلماء وإنتاج وتوزيع وسائل فحص سريعة على الصعيد الوطني”.

وكانت بيلوسي وصفت أمس الأول قرار ترامب وقف تمويل بلاده منظمة الصحة العالمية بأنه “أحمق وخطير” مشيرة إلى أنه سيتم التصدي له.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب الذي يواجه انتقادات حادة على خلفية تعامله مع تفشي كورونا أعلن في وقت سابق عن خطة من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي المتوقف تبعا لخطورة انتشار الوباء في كل ولاية محملا حكام الولايات المتحدة الخمسين مسؤولية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد.