وفيات كورونا تتخطى عتبة الـ 33 ألفاً في الولايات المتحدة

عواصم-سانا

تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد الـ 33 ألفا وفق إحصائية جديدة أعلنتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الجامعة المعنية بتتبع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس قولها إنه تم تسجيل 4491 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتتجاوز حصيلة الوفيات حاجز الـ 33 ألفا بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 660 ألفا مقارنة بـ 640 ألفا سجلت أمس.

وفي فرنسا تم تسجيل 753 وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الأخيرة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 17920 حالة.

وفي موسكو أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 4069 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 32007 بينما ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 273 حالة بينما تماثل للشفاء 286 شخصا حتى الآن.

وفي تايلاند أعلن المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد 19 تاويسين ويسانويوتين تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة فيما أعلنت وزارة الصحة في الفلبين عن 25 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 387 حالة بينما تم تسجيل 218 إصابة أخرى ليرتفع العدد الكلي إلى 5878 حالة في حين تماثل 52 شخصا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين 487″.

في سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة عن خامس حالة وفاة في البلاد في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات 1019 إصابة.