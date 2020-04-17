ثلاثة أفلام روائية جديدة ضمن العرض الخامس للسينما في بيتك

دمشق-سانا

ضمن عروض “السينما في بيتك” التي أطلقتها المؤسسة العامة للسينما يقدم العرض الخامس ثلاثة أفلام روائية جديدة من أحدث إنتاجات المؤسسة بهدف تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم استجابة لاجراءات التصدي لفيروس كورونا.

المبادرة التي أطلقت عبر منصة فيميو تعرض الفلمين الطويلين رد القضاء تأليف ديانا كمال الدين للمخرج نجدت أنزور وحنين الذاكرة تأليف سامر محمد إسماعيل لأربعة مخرجين شباب إضافة إلى فيلم متوسط الطول ثمان وثمانون خطوة اخراج اوس محمد.

وتأتي هذه العروض سعيا لنشر الثقافة السينمائية وحرصاً على التواصل الدائم مع محبي الفن السابع وخاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية.

يذكر أن الأفلام الثلاثة ستبقى متاحة للمشاهدة لمدة أسبوع بعد إتاحة عرض فيلمي العاشق للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد وبانتظار الخريف للمخرج جود سعيد الأسبوع الفائت.

وسبق أن أتاحت مؤسسة السينما ضمن مبادرة “السينما في بيتك” مشاهدة ثمانية أفلام روائية طويلة بمعدل فيلمين في كل عرض جاءت متنوعة في موضوعاتها ومشاربها الإخراجية وتمثل تجارب سينمائية مختلفة لمجموعة من المبدعين السوريين.

شذى حمود