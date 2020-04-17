أمطار الخير في دمشق

الجمعة / 17 / 04 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
طلبة سورية في مصر: سنبقى أوفياء لمعاني الجلاء ومآثره
2020-04-17
سياسيان مصريان يدينان الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية
2020-04-16
سفير روسيا بدمشق: الوضع المتعلق بفيروس كورونا في سورية لا يزال تحت السيطرة وندعو لرفع العقوبات الغربية عنها فوراً
2020-04-16
إعلامي سلوفاكي: الإجراءات القسرية الاقتصادية ضد سورية جريمة حرب
2020-04-15
سورية وإيران تبحثان إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة مشتركة
2020-04-14
الشيوعي الإسباني يندد بتقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية
2020-04-13
منظمة نيو هيومانتي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير مقبولة
2020-04-13
محليات
هطولات مطرية متفرقة أغزرها 24 مم في حضر بالقنيطرة
2020-04-17
في ذكرى الجلاء.. دروس لإنجاز جلاء جديد يتطلع إليه السوريون بالنصر النهائي على الإرهاب وداعميه
2020-04-17
الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة في أغلب المناطق
2020-04-17
التربية: متابعة تعويض الفاقد التعليمي لطلاب الثالث الثانوي التجاري الاثنين المقبل
2020-04-16
هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل السوري
2020-04-16
تستهدف المسنين وذوي الإعاقة والمياومين وأصحاب المهن الحرة.. إطلاق الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة
2020-04-16
سوريون في ذكرى الجلاء: نستلهم من الإرث النضالي للأجداد معاني البطولة والتضحية والفخار
2020-04-16
رياضة
الاتحاد الإسباني: فرق المربع الذهبي ستتأهل لدوري الأبطال لو ألغي الموسم
2020-04-17
الاتحاد الأمريكي للتنس: من غير المرجح إقامة أمريكا المفتوحة دون جماهير
2020-04-16
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوقف لاعب كوبنهاغن 3 مباريات
2020-04-15
بارما الإيطالي يتوصل لاتفاق مع لاعبيه لخفض رواتبهم
2020-04-15
نادي دمر الرياضي ينفذ حملة تعقيم للشوارع والمنشآت
2020-04-15
كورونا يعرقل انتقال الفرنسي مبابي إلى ريال مدريد
2020-04-14
رابطة أندية كرة القدم بإنكلترا تتفق مع اتحاد اللاعبين لتأجيل جزء من رواتب نيسان
2020-04-14
اقتصاد
استقرار أسعار النفط والخام الأمريكي عند أدنى مستوياته في 18 عاماً
2020-04-17
كارثة اقتصادية جراء فيروس كورونا تظهر تدريجياً في الولايات المتحدة
2020-04-16
منشآت صناعية في حلب تركز على إنتاج مواد التعقيم والتنظيف لتغطية حاجة السوق في ظل إجراءات التصدي لـ كورونا-فيديو
2020-04-16
تشميل برنامجين جديدين في برامج دعم أسعار فوائد القروض
2020-04-16
الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تراجع تاريخي مع هبوط مبيعات التجزئة وإغلاق شركات
2020-04-16
عودة المهن المرتبطة بالقطاع الزراعي تلقى ارتياحاً في دير الزور
2020-04-16
فرع المؤسسة السورية للحبوب بالحسكة يبدأ تجهيز مركز الطواريج بريف القامشلي
2020-04-16
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الأسير المحرر صدقي المقت: ذكرى الجلاء تحثنا على الصمود حتى تحرير الجولان المحتل
صباغ: تقرير منظمة الأسلحة الكيميائية حول سورية تضمن استنتاجات خاطئة استندت لمعلومات مفبركة لتزوير الحقائق
تستهدف المسنين وذوي الإعاقة والمياومين وأصحاب المهن الحرة.. إطلاق الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة
الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا: التشدد بتطبيق حظر التجول والإغلاقات المفروضة والسماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات الاثنين والثلاثاء القادمين
(أمل) أول جهاز تنفس اصطناعي سوري الصنع
سفير روسيا بدمشق: الوضع المتعلق بفيروس كورونا في سورية لا يزال تحت السيطرة وندعو لرفع العقوبات الغربية عنها فوراً
أهالي أبو قصايب والرحية السودة بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي ويجبرونه على العودة
القبض على عشرة من مروجي الحشيش في اللاذقية وضبط مواد مخدرة
الصحة: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سورية وروسيا تدعوان إلى الضغط على واشنطن لرفع العقوبات عن سورية في ظل مخاطر انتشار كورونا
أمطار الخير في دمشق
2020-04-17
أمطار الخر في دمشق
2020-04-17
Rem
سابق
موسكو تؤيد حواراً شاملاً مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved