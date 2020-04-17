موسكو تؤيد حواراً شاملاً مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي

موسكو-سانا

جدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم دعوة موسكو لأن يكون الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي شاملا.

وقال ريابكوف في تصريح لـ سبوتنيك “لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة حول أنظمة الأسلحة الروسية فرط الصوتية الجديدة من دون مناقشة شاملة للمشروعات الأمريكية المستقبلية”، لافتاً إلى أن روسيا تعتبر أن النقاش حول موضوع الاستقرار الاستراتيجي يمكن أن يكون شاملاً.

وأوضح أن هذا الأمر يتعلق بإنشاء نظام دفاعي صاروخي عالمي واحتمالات ظهور أسلحة في الفضاء الخارجي وبرنامج ضربات خاطفة وغيرها، مشدداً على استحالة تجاهل هذه البرامج ومجالات عمل الجيش الأمريكي التي تعتبرها موسكو مزعزعة للاستقرار الاستراتيجي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن روسيا مستعدة للحوار مع واشنطن حول التطورات الجديدة والأسلحة فرط الصوتية في سياق مناقشات الاستقرار الاستراتيجي، مبدياً أيضاً استعداد بلاده للتعاون معها بشأن التطوير السلمي للفضاء الخارجي.