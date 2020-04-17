ووهان الصينية تعدل أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

بكين-سانا

عدلت مدينة ووهان الصينية أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في وقت أعلنت فيه مقاطعة هوبي عدم تسجيل أي وفاة أو إصابة جديدة مؤكدة “بكوفيد 19”.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه تم تعديل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد 19 في مدينة ووهان حتى نهاية يوم أمس بمقدار 325 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 50333 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 1290 حالة ليصبح العدد الإجمالي 3869.

ولفت مقر الوقاية من “كوفيد 19” ومكافحته في ووهان إلى أن المراجعات تمت وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

بدورها أعلنت السلطات الصحية المحلية في مقاطعة هوبي عدم تسجيل وفيات جديدة أو إصابات مؤكدة في المقاطعة يوم أمس.

ولم ترد أنباء عن تسجيل وفيات أمس في البر الرئيسي الصيني بينما تم تسجيل 3 حالات جديدة مشتبه فيها وجميعها محلية اثنتان منها في مقاطعة هيلونغجيانغ وواحدة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وأعادت السلطات الصينية فتح أسواق مدينة ووهان وفق وسائل إعلام صينية بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات في كانون الثاني الماضي لاحتواء الوباء.

كما أعلنت سلطات المدينة أن حركة الطيران وخدمات السكك الحديدية والشحن ستعود للعمل على نحو كامل نهاية الشهر الجاري.

وفي كوريا الجنوبية تم تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية من بينها 14 وافدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 10635 إضافة إلى حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 230.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت بواقع 3380 حالة إلى 133830 لتسجل الإصابات الجديدة زيادة لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا تسجيل 14 حالة وفاة خلال 24 ساعة ليبلغ الإجمالي 48 بينما تم تسجيل إصابة 99 شخصا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2605.